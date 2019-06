தேசிய செய்திகள்

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பஸ் பள்ளத்திற்குள் விழுந்து விபத்து -25 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 25 dead, 35 injured as bus falls in gorge in Kullu district of Himachal Pradesh

