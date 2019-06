தேசிய செய்திகள்

ஜனாதிபதி உரையின்போது ராகுல் செல்போன் பயன்படுத்தியதை பிரச்சினை ஆக்குவதா? காங்கிரஸ் கண்டனம் + "||" + Rahul used his cell phone Make the issue Congress condemned

ஜனாதிபதி உரையின்போது ராகுல் செல்போன் பயன்படுத்தியதை பிரச்சினை ஆக்குவதா? காங்கிரஸ் கண்டனம்