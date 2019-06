தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பாதுகாப்புப் படையினருடனான சண்டையில் 4 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + 4 militants killed in encounter with security forces in Jammu and Kashmirs Shopian

காஷ்மீரில் பாதுகாப்புப் படையினருடனான சண்டையில் 4 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை