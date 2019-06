தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் வாகன ஓட்டிகளிடம் துப்பாக்கி முனையில் சோதனை நடத்திய போலீசார் + "||" + Police point gun at people during regular vehicle checking in Wazirganj, Badaun

உத்தர பிரதேசத்தில் வாகன ஓட்டிகளிடம் துப்பாக்கி முனையில் சோதனை நடத்திய போலீசார்