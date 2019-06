தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + Gandhinagar External Affairs Minister Dr S Jaishankar and Jugalji Mathurji Thakor file their nomination for Rajya Sabha

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் வேட்பு மனு தாக்கல்