தேசிய செய்திகள்

அவசரநிலை காலத்தில் சிறை கைதிகளாக இருந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியம்; மகாராஷ்டிர அரசு முடிவு + "||" + Those imprisoned during Emergency to get pension: Fadnavis

அவசரநிலை காலத்தில் சிறை கைதிகளாக இருந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியம்; மகாராஷ்டிர அரசு முடிவு