தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு 40.43 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கர்நாடகம் திறந்து விட காவிரி ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Karnataka told to release Cauvery water for June, July to Tamil Nadu

தமிழகத்துக்கு 40.43 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கர்நாடகம் திறந்து விட காவிரி ஆணையம் உத்தரவு