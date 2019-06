தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில்தான் அவசர நிலை காணப்படுகிறது : மம்தாவிற்கு பா.ஜனதா பதிலடி + "||" + West Bengal is in a state of emergency under Mamata Banerjee Javadekar

மேற்கு வங்காளத்தில்தான் அவசர நிலை காணப்படுகிறது : மம்தாவிற்கு பா.ஜனதா பதிலடி