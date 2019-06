தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு6 எம்.பி.க்களை தேர்வு செய்ய தேர்தல்அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வுக்கு தலா 3 இடங்கள் கிடைக்கும் + "||" + From Tamil Nadu to the Rajya Sabha Election to select 6 MPs

தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு6 எம்.பி.க்களை தேர்வு செய்ய தேர்தல்அ.தி.மு.க., தி.மு.க.வுக்கு தலா 3 இடங்கள் கிடைக்கும்