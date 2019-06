நள்ளிரவில் சட்டவிரோத சாராய கடத்தலை தடுத்த போலீசாருக்கு அடி, உதை; வைரலாகும் வீடியோ

ஹரித்வார்,

உத்தரகாண்டில் ஹரித்வார் நகரில் சாராயம் கடத்தப்படுகிறது என போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து நேற்றிரவு போலீசார் குழு ஒன்று அங்கு சென்றுள்ளது. ராணிப்பூர் பகுதியில் ஸ்கூட்டி ஒன்றில் சாராயம் கடத்தலில் ஈடுபட்ட கும்பலை அவர்கள் தடுத்து உள்ளனர்.

இதுபற்றி அவர்களிடம் கேள்வி கேட்டபொழுது, குற்றவாளிகள் போலீசாரிடம் தகாத முறையில் பதிலளித்து உள்ளனர். பின்னர் போலீசாரில் ஒருவரை கும்பலை சேர்ந்த ஒருவன் அடித்து, உதைத்து உள்ளான். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

இதில் போலீஸ்காரரின் மேல் சட்டை கிழிந்து விட்டது. தொடர்ந்து அடித்த அவனை தடுப்பதற்கு பதில் ஆமோதிப்பது போல் சுற்றியிருக்கும் கும்பல் சத்தமிடுகிறது. இந்த சம்பவம் பற்றி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு குற்றவாளிகள் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். தப்பியோடிய 3 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

#WATCH Uttarakhand: Policemen beaten up allegedly by liquor mafia in Haridwar y'day. SP City says,“Illicit liquor was being carried on scooty in Ranipur last night. On being questioned,accused misbehaved with police. Case registered. 5 accused arrested; search for 3 others on.” pic.twitter.com/cm8tsP7WB6