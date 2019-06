தேசிய செய்திகள்

இந்திய விமானப்படை 3 ஆண்டுகளில் 15 போர் விமானங்கள் உள்பட 27 வானூர்திகளை இழந்துள்ளது + "||" + IAF lost 27 aircraft including 15 fighter jets and choppers, in crashes since 2016 Govt

