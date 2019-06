தேசிய செய்திகள்

சோபியானில் மினி பஸ் பள்ளத்திற்குள் விழுந்து விபத்து நேரிட்டதில் 11 மாணவர்கள் உயிரிழப்பு + "||" + Eleven students dead after minibus falls into gorge in JKs Shopian

