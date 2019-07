தேசிய செய்திகள்

உலகின் எந்த மூலையிலும் விசாரணை நடத்தும் வகையில் தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் + "||" + To the National Intelligence Agency Bill of authority Filed in Parliament

