தேசிய செய்திகள்

புதிய காங்கிரஸ் தலைவரை நியமனம் செய்ய பரிந்துரைகளை வழங்க ராகுல் காந்தி குழு அமைக்க வேண்டும்-ஜனார்த்தன் திரிவேதி + "||" + Rahul Gandhi should form panel for suggesting name of new Cong chief Janardan Dwivedi

புதிய காங்கிரஸ் தலைவரை நியமனம் செய்ய பரிந்துரைகளை வழங்க ராகுல் காந்தி குழு அமைக்க வேண்டும்-ஜனார்த்தன் திரிவேதி