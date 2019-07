தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னர் முதன்முதலாக அமேதிக்கு சென்றார், ராகுல் உள்ளூர் தலைவர்களால் தோற்றதாக குற்றச்சாட்டு + "||" + After the election debacle The first one went to Amethi, Rahul

தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னர் முதன்முதலாக அமேதிக்கு சென்றார், ராகுல் உள்ளூர் தலைவர்களால் தோற்றதாக குற்றச்சாட்டு