தேசிய செய்திகள்

நிலவில் ஆய்வு செய்ய சந்திரயான்-2 நாளை விண்ணில் பாய்கிறது ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் நேரில் பார்க்கிறார் + "||" + Chandrayaan -2 Tomorrow the sky President Ramnath Govind Looking in the eye

நிலவில் ஆய்வு செய்ய சந்திரயான்-2 நாளை விண்ணில் பாய்கிறது ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் நேரில் பார்க்கிறார்