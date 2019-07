தேசிய செய்திகள்

சந்திரயான்-2 விண்கலத்திற்கான கவுண்ட் டவுண் இன்று காலை தொடங்கியது + "||" + Countdown for the Chandrayaan-2 spacecraft began this morning

சந்திரயான்-2 விண்கலத்திற்கான கவுண்ட் டவுண் இன்று காலை தொடங்கியது