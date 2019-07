தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதாவுக்கு புதிய பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் நியமனம் + "||" + BJP The new General Secretary Appointment of B.L.Santosh

பா.ஜனதாவுக்கு புதிய பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் நியமனம்