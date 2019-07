தேசிய செய்திகள்

திருமணம் செய்த 24 மணி நேரத்தில் முத்தலாக் கூறி விவகாரத்து செய்தவர் + "||" + Within 24 hours of getting married Muttalaq Who has had affairs

திருமணம் செய்த 24 மணி நேரத்தில் முத்தலாக் கூறி விவகாரத்து செய்தவர்