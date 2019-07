தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் போலீஸ் காவலில் உயிரிழந்த ராஜ்குமார் குடும்பத்திற்கு ரூ.16 லட்சம் நிதியுதவி: அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Kerala Cabinet has decided to give Rs 16 lakh to the family of Rajkumar

