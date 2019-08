தேசிய செய்திகள்

முத்தலாக் தடை மசோதாவுக்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது + "||" + For the Muthalak Prohibition Bill President approval Published in Government Magazine

