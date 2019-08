தேசிய செய்திகள்

மோடி அரசில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தப்ப முடியாது : ஸ்மிரிதி இரானி ஆவேசம் + "||" + Modi government ensures no one including MP's MLA'S are spared if they commit crime : Smriti Irani

மோடி அரசில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தப்ப முடியாது : ஸ்மிரிதி இரானி ஆவேசம்