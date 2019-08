தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கான 370-வது சட்டப்பிரிவு ரத்து: 2-வது நாளாக கட்டுப்பாடுகள் தொடர்கிறது; அனைத்து பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன + "||" + Article 370 of Kashmir repealed: Restrictions continue as of day 2 - All schools were closed

காஷ்மீருக்கான 370-வது சட்டப்பிரிவு ரத்து: 2-வது நாளாக கட்டுப்பாடுகள் தொடர்கிறது; அனைத்து பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன