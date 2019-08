தேசிய செய்திகள்

சமூக வலைத்தளங்களில் காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து வைரலாகும் ‘மீம்ஸ்கள்’ நகைச்சுவையுடன், சர்ச்சையையும் கிளப்புவதால் சலசலப்பு + "||" + Kashmir affair on social websites Memes are funny because of the humor and controversy

சமூக வலைத்தளங்களில் காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து வைரலாகும் ‘மீம்ஸ்கள்’ நகைச்சுவையுடன், சர்ச்சையையும் கிளப்புவதால் சலசலப்பு