தேசிய செய்திகள்

வயிற்று வலியால் மருத்துவமனைக்கு சென்றவரின் வயிற்றிலிருந்து 452 உலகங்கள் நீக்கம் + "||" + Ahmedabad man complains of pain. Doctors find 452 metal items in his stomach

வயிற்று வலியால் மருத்துவமனைக்கு சென்றவரின் வயிற்றிலிருந்து 452 உலகங்கள் நீக்கம்