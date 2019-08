தேசிய செய்திகள்

கணவரை கட்டி வைத்து கண்ணில் மிளகாய் பொடியைத் தூவி, கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய மனைவி + "||" + Maharashtra woman, lover burn husband with hot oil, hit him with hammer

கணவரை கட்டி வைத்து கண்ணில் மிளகாய் பொடியைத் தூவி, கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய மனைவி