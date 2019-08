தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் கனமழை: 3 ஆயிரம் பேர் தவிப்பு; பல இடங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு + "||" + Madhya Pradesh: Flood situation continues to affect normal life in several parts of the district

