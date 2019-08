தேசிய செய்திகள்

வடமாநிலங்களில் கனமழையால் வெள்ளம், நிலச்சரிவு 18 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 18 killed after heavy rains lead to flash floods, landslides in Himachal Pradesh

வடமாநிலங்களில் கனமழையால் வெள்ளம், நிலச்சரிவு 18 பேர் உயிரிழப்பு