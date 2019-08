தேசிய செய்திகள்

ஒருவாரத்தில் முன்னாள் எம்.பி.க்கள் பங்களாக்களை காலி செய்ய வேண்டும்; இல்லையெனில் குடிநீர், மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை + "||" + Ex MPs asked to vacate official bungalows within a week

