தேசிய செய்திகள்

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளது- ஜம்மு காஷ்மீர் முதன்மை செயலாளர் தகவல் + "||" + Schools have been opened While There are not enough students- Kashmir Chief Secretary Information

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளது- ஜம்மு காஷ்மீர் முதன்மை செயலாளர் தகவல்