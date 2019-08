தேசிய செய்திகள்

‘அனைவருக்கும் வீடு’ திட்ட இலக்கு அடுத்த ஆண்டே எட்டப்படும் - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + 'Housing for all' project target Next year will be reached - Central Ministerial Information

‘அனைவருக்கும் வீடு’ திட்ட இலக்கு அடுத்த ஆண்டே எட்டப்படும் - மத்திய மந்திரி தகவல்