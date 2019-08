தேசிய செய்திகள்

ரெயில் நிலையங்களில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை - மத்திய ரெயில்வே அமைச்சகம் + "||" + Ministry of Railways has directed all railway units to enforce a ban on single-use plastic material

