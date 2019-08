தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா கட்சியில் புதிய உறுப்பினர்களாக 3.78 கோடி பேர் சேர்ந்துள்ளதாக தகவல் + "||" + BJP adds 3.8 crore new members against a target of 2.2 crore in membership drive

பா.ஜனதா கட்சியில் புதிய உறுப்பினர்களாக 3.78 கோடி பேர் சேர்ந்துள்ளதாக தகவல்