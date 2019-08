தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் கடும் வெள்ள பாதிப்பு: ரூ.1000 கோடி நிதி கோரி பிரதமர் மோடிக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் கடிதம் + "||" + To repair flood damages Punjab Chief Minister Amarinder Singh appeals to Prime Minister Modi to provide Rs.Rs.1000 crore

பஞ்சாப்பில் கடும் வெள்ள பாதிப்பு: ரூ.1000 கோடி நிதி கோரி பிரதமர் மோடிக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் கடிதம்