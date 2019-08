தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்: வெள்ளத்தால் 40 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான விவசாய பயிர்கள் சேதம் + "||" + Crop grown over 4,000 hectares damaged in Punjab in floods

பஞ்சாப்: வெள்ளத்தால் 40 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான விவசாய பயிர்கள் சேதம்