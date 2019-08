பி.வி. சிந்துக்கு தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

சென்னை,

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் முதன் முறையாக இந்திய வீராங்கனை பி.வி. சிந்து தங்கம் வென்றுள்ளார். மேலும் உலக மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியர் ஒருவர் தங்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறை ஆகும்.

Heartiest congratulations to @Pvsindhu1 on her maiden Gold at the BWF World Championships.



I wish her many more victories in years to come.



May her success be an inspiration for young Indians to excel in sports.#PVSindhu