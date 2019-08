தேசிய செய்திகள்

ஹஜ் யாத்ரீகர்களை கடல் வழியாக அனுப்பும் திட்டம்: சிறுபான்மை விவகார அமைச்சகம் புதிய முயற்சி + "||" + Minority Affairs ministry to make fresh bid to revive option of sending Haj pilgrims by sea: Naqvi

ஹஜ் யாத்ரீகர்களை கடல் வழியாக அனுப்பும் திட்டம்: சிறுபான்மை விவகார அமைச்சகம் புதிய முயற்சி