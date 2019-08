தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் மதம் மாறியவர்கள் பணியாற்ற முடியாது; ஆந்திர அரசு முடிவு + "||" + The converts cannot work in Tirupati Devasthanam; Andhra Pradesh government

திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் மதம் மாறியவர்கள் பணியாற்ற முடியாது; ஆந்திர அரசு முடிவு