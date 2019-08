தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் முதல் பெண் கமாண்டராக எஸ். தாமி பொறுப்பேற்பு + "||" + IAF Wing Commander S Dhami has become the first female Flight Commander of a flying unit

