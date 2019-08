தேசிய செய்திகள்

முகநூலில் கடவுள் கிருஷ்ணர் பற்றி அவதூறு பரப்பிய நபர் கைது + "||" + Police arrest a person for posting derogatory remarks about Lord Krishna on his FB page

முகநூலில் கடவுள் கிருஷ்ணர் பற்றி அவதூறு பரப்பிய நபர் கைது