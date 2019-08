தேசிய செய்திகள்

‘ஆரோக்கியமான இந்தியாவே எனது லட்சியம்’ - ‘பிட் இந்தியா’ தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + My goal is healthy India - At the launch of bit India PM Modi's speech

‘ஆரோக்கியமான இந்தியாவே எனது லட்சியம்’ - ‘பிட் இந்தியா’ தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு