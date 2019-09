தேசிய செய்திகள்

சுற்றுவட்டப்பாதை மேலும் குறைப்பு - நிலவை நெருங்குகிறது, விக்ரம் லேண்டர் + "||" + The reduction in the orbit of the moon approaches, Vikram Lander

சுற்றுவட்டப்பாதை மேலும் குறைப்பு - நிலவை நெருங்குகிறது, விக்ரம் லேண்டர்