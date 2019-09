தேசிய செய்திகள்

புதிய மோட்டார் வாகன சட்டப்படி விதிக்கப்படும் அபராத தொகையை தளர்த்தி உத்தரகாண்ட் அரசு நடவடிக்கை + "||" + Uttarakhand govt to ease fines imposed under new Motor Vehicle Act

புதிய மோட்டார் வாகன சட்டப்படி விதிக்கப்படும் அபராத தொகையை தளர்த்தி உத்தரகாண்ட் அரசு நடவடிக்கை