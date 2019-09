தேசிய செய்திகள்

ரூ.28 லட்சம் நிரப்பப்பட்ட ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை பெயர்த்து எடுத்துச் சென்ற கொள்ளையர்கள் + "||" + 28 lakh filled ATM. Machine The robbers who carried it

ரூ.28 லட்சம் நிரப்பப்பட்ட ஏ.டி.எம். எந்திரத்தை பெயர்த்து எடுத்துச் சென்ற கொள்ளையர்கள்