தேசிய செய்திகள்

மழை வேண்டி தவளைக்கு திருமணம்; வெள்ளம் ஏற்பட்டதால் ‘விவாகரத்து’ + "||" + Weeks After Marriage To Please Rain God, Frogs Divorced To End Downpour

மழை வேண்டி தவளைக்கு திருமணம்; வெள்ளம் ஏற்பட்டதால் ‘விவாகரத்து’