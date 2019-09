தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்த 6 பேர் பலி + "||" + Six people die after poison drink in Uttarakhand

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்த 6 பேர் பலி