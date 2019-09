தேசிய செய்திகள்

கிம் ஜாங் அன்னுடனான சந்திப்பு விரைவில் நடைபெறும் : டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + Trump says meeting with Kim Jong Un 'could happen soon'

கிம் ஜாங் அன்னுடனான சந்திப்பு விரைவில் நடைபெறும் : டொனால்டு டிரம்ப்