தேசிய செய்திகள்

மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைகளை முதலில் பா.ஜ.க முழுதாக கற்க வேண்டும்- ராஜஸ்தான் முதல்வர் விமர்சனம் + "||" + BJP should first learn about Mahatma Gandhi:Ashok Gehlot

மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைகளை முதலில் பா.ஜ.க முழுதாக கற்க வேண்டும்- ராஜஸ்தான் முதல்வர் விமர்சனம்