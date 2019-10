தேசிய செய்திகள்

வரலாற்று நினைவுச்சின்னங்கள் அருகேஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்குக்கு அனுமதி மறுப்புமத்திய மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Refusal to use plastic once Announced by the Union Minister

