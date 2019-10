தேசிய செய்திகள்

பண்டிகை காலத்தில் நாசவேலையில் ஈடுபடடெல்லியில் 4 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவல்முக்கிய இடங்களில் போலீஸ் அதிரடி சோதனை + "||" + Engage in sabotage during the festive season 4 terrorists infiltration in Delhi

பண்டிகை காலத்தில் நாசவேலையில் ஈடுபடடெல்லியில் 4 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவல்முக்கிய இடங்களில் போலீஸ் அதிரடி சோதனை